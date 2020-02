Porto (Portugal), 23/02/2020.- FC Porto's Alex Telles celebrates after scoring a goal against Portimonense during the Portuguese First League soccer match between FC Porto and SC Portimonense at Dragao stadium in Porto, northern Portugal, 23 February 2020. EFE/EPA/JOSE COELHO

O Porto precisou suar muito a camisa neste domingo, mas, graças a um gol do lateral-esquerdo Alex Telles, conseguiu vencer o Portimonense por 1 a 0, em casa, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Português, que começou a rodada com o Benfica na ponta.

O ex-jogador de Juventude e Grêmio balançou a rede aos 42 minutos do segundo tempo, ao acertar um forte chute da entrada da área, que acertou o ângulo direito do goleiro japonês Shuichi Gonda.

Além de Telles, o Porto contou na partida com o meia Otávio, ex-Inter, e o atacante Tiquinho Soares, ex-América de Natal, Veranópolis, entre outros, no 11 inicial. O Portimonense, por sua vez, teve sete brasileiros em campo no apito inicial, entre eles o meia-atacante Bruno Tabata, ex-Atlético-Mineiro.

Com a vitória de hoje em casa, os Dragões chegaram aos 56 pontos, dois a mais que o Benfica, que visitará amanhã o Gil Vicente, no encerramento da 23ª rodada do Português. Os derrotados pela equipe do técnico português Sérgio Conceição, por sua vez, é 17º e penúltimo colocado, com 15 pontos.

O Braga se manteve na terceira posição ao superar o Vitória de Setúbal, em casa, por 3 a 1. Os portugueses Ricardo Horta, Bruno Wilson e Francisco Trincão balançaram a rede para os anfitriões; e o atacante argelino Nabil Ghilas descontou para os visitantes.

Em Lisboa, o Sporting se manteve na cola dos Arsenalistas, ao superar o Boavista por 2 a 0. O time do volante Wendel, ex-Fluminense, construiu o resultado positivo graças a gols do atacante esloveno Andraz Sporar e do atacante equatoriano Gonzalo Plata.

O Famalicão, que chegou a liderar o campeonato, se afastou ainda mais da classificação continental, ao perder para o Paços de Ferreira por 2 a 1. Os atacantes brasileiros Uilton Silva e Denílson Júnior marcaram para os anfitriões. O atacante espanhol Toni Martínez descontou aos 44 da etapa final e ainda perdeu pênalti aos 52.

O Moreirense ainda venceu o Santa Clara por 2 a 1, em encontro de times que fazem campanha surpreendente, ocupando a metade superior da tabela. O gol solitário da equipe visitante foi marcado pelo atacante Carlos, ex-Atlético Mineiro e Internacional. EFE

