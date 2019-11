O Porto contou com um gol do lateral brasileiro Alex Telles para vencer o Boavista por 1 a 0 neste domingo, no Estádio do Dragão, e continuar na segunda posição do Campeonato Português, na caça ao líder Benfica, que ontem bateu o Santa Clara por 2 a 1 fora de casa e se garantiu na ponta ao final da 11ª rodada.

O único gol do jogo disputado no Porto foi marcado por Alex Telles logo aos nove minutos de bola rolando, em bonita finalização pela esquerda.