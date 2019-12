Vice-líder do Campeonato Português, o Porto empatou em 1 a 1 com o Belenenses neste domingo, mas o gol do lateral-esquerdo Alex Telles que salvou os 'Dragões' de uma derrota não foi o suficiente para impedir que o Benfica aumentasse a vantagem na liderança.

Em casa, o Belenenses saiu na frente com o português André Santos, que balançou a rede aos 14 minutos do primeiro tempo. A igualdade veio aos 34, em cobrança de pênalti de Alex Telles.

Como o Benfica goleou o Boavista por 4 a 1 na sexta-feira, chegando a 36 pontos, aumentou para quatro a diferença em relação ao arquirrival, que chegou a 32 com o empate diante do 12º colocado.

O empate quebra uma sequência de três vitórias do Porto no Campeonato Português, já o Benfica coleciona vitórias há dez rodadas consecutivas.

A 13ª rodada só terminará na segunda-feira, com a partida entre Rio Ave e Gil Vicente. EFE

pfm/vnm