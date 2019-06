A seleção chilena realizou nesta segunda-feira, em Itu, no interior de São Paulo, o segundo treino em território brasileiro antes da estreia na Copa América, que teve como novidade a presença nas atividades com bola do atacante Alexis Sánchez.

Os comandados pelo colombiano Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, estão trabalhando no complexo esportivo de um hotel da cidade paulista. Daqui uma semana, a 'Roja' enfrentará o Japão, que ficou no mesmo lugar, no Morumbi, em São Paulo, às 20h (de Brasília).