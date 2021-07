Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita que o impediu de disputar a fase de grupos da Copa América, o atacante Alexis Sánchez viajou nesta quarta-feira com a seleção do Chile para o Rio de Janeiro e tem chances de participar do jogo contra o Brasil na próxima sexta, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pelas quartas de final.

Sánchez permaneceu em Santiago se recuperando durante toda a primeira fase, na qual 'La Roja' foi quarta colocada do grupo A, com cinco pontos, atrás de Argentina (10), Uruguai (7) e Paraguai (6). Dificilmente o experiente jogador será titular, mas será uma alternativa no banco para o técnico Martin Lasarte.