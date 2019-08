A Uefa anunciou nesta quinta-feira os candidatos ao prêmio de melhor jogador por posição da última edição da Liga dos Campeões, que será entregue no dia 29 deste mês, em Mônaco, e incluiu o brasileiro Alisson entre os goleiros.

Campeão do torneio pelo Liverpool, Alisson concorre com o francês Hugo Lloris, vice-campeão pelo Tottenham, e o alemão Marc-André Ter Stegen, eliminado pelos 'Reds' nas semifinais vestindo a camisa do Barcelona.