Campeão continental em sua primeira campanha pelo Liverpool, o brasileiro Alisson foi eleito nesta quinta-feira o melhor goleiro da última temporada europeia, em premiação realizada pela Uefa no Forum Grimaldi, em Mônaco.

Alisson foi um dos principais nomes dos 'Reds' na conquista do hexacampeonato da Liga dos Campeões, obtido com uma vitória sobre o Tottenham por 2 a 0 no dia 1º de junho, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.