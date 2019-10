21 out 2019

EFE Miguel Ángel Moreno. Madri 21 out 2019

O espanhol Fernando Alonso afirmou, em entrevista à Agência Efe, que a participação no Rali Dacar deverá ser uma experiência única na carreira, já que não pretende seguir neste tipo de competição, reforçou a vontade de vencer as 500 Milhas de Indianápolis e admitiu que a Fórmula 1 pode ser opção em 2021.

"Como prova, por enquanto, será uma experiência única. Tentar fazer um Dacar na minha vida, passar essa experiência, com todos esses meses de preparação, me serviram para crescer como piloto, ser melhor piloto e pessoa. Mas, não coloco isso, atualmente, como o início de uma longa carreira no cross country", explicou o veterano, após participar de um evento de patrocinadores, na Espanha.