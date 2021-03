O piloto espanhol Fernando Alonso explicou nesta segunda-feira os motivos pelos quais não poderá participar amanhã da apresentação do novo carro da Alpine, equipe que defenderá na próxima temporada da Fórmula 1.

"Como todos sabem, não poderei estar na apresentação no Reino Unido devido as atuais restrições neste país e na Suíça, o que torna complicado viajar", declarou o duas vezes campeão mundial da categoria, através de vídeo postado no perfil que mantém no Twitter.