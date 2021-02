A polícia do cantão de Ticino, região do sul da Suíça onde o piloto Fernando Alonso sofreu um acidente de bicicleta nesta quinta-feira e sofreu uma fratura do maxilar, deu detalhes sobre o acidente e informou que o bicampeão mundial de Fórmula 1 foi atropelado por uma mulher de 42 anos.

Segundo o relatório policial, o acidente ocorreu na cidade de Lugano, quando Alonso, que estava dirigindo pelo lado direito, foi cortado pelo carro da mulher, que estava virando à esquerda para entrar no estacionamento de um supermercado.