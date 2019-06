O espanhol Fernando Alonso, que neste fim de semana tentará a segunda vitória seguida das 24 Horas de Le Mans, deu nesta quinta-feira detalhes dos bastidores da prova no ano passado, em que triunfou junto com o suíço Sébastien Buemi e o japonês Kazuki Nakajima, e revelou ter dormido muito pouco.

"No ano passado, eu tentava dormir, mas para dizer a verdade, acho que devo ter dormido uns 20 ou 30 minutos, mas com um olho meio aberto, para continuar acompanhando a corrida", declarou o bicampeão mundial de Fórmula 1 em entrevista coletiva no Circuit de la Sarthe, onde acontece a tradicional prova, iniciada no sábado e encerrada no domingo.