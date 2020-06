Todos os integrantes da Nascar demonstraram apoio a Bubba Wallace nesta segunda-feira antes da relargada da corrida no Talladega Superspeedway, em Lincoln, no estado americano do Alabama, um dia depois que o piloto da equipe Richard Petty Motorsports foi vítima de um ato racista.

A Nascar Series foi retomada neste domingo, mas a prova precisou ser interrompida devido ao mau tempo. Hoje, antes da retomada, Wallace deu uma volta com o seu carro, número 43, e foi acompanhado pelos outros pilotos, mecânicos e outros integrantes das equipes, que o seguiram em caminhada.