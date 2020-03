O Brasil dominou a lista de vencedores do prêmio Umbro Futsal Awards, que reconhece os melhores da modalidade no ano e que foi divulgado nesta quinta-feira, com Amandinha vencendo pela sexta vez consecutiva entre as mulheres, e Ferrão sendo reconhecido entre os homens.

Ao todo, dos dez troféus que serão distribuídos pelo site "Futsal Planet", um dos mais importantes veículos que se dedica ao esporte, a metade deles terá o país sete vezes campeão mundial como destino, entre eles, o de melhor seleção de 2019.