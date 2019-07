Líder do Mundial de Fórmula 1 com certa folga, o britânico Lewis Hamilton buscará neste fim de semana a a sexta vitória no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 para se tornar o recordista da prova de maneira isolada, mas terá de lidar com o crescimento da Red Bull.

Hamilton foi apenas o quinto colocado do GP da Áustria, há duas semanas, o que representou seu pior resultado na temporada. Entretanto, ainda é o primeiro colocado do Mundial de pilotos com 197 pontos, 31 a mais que o dono da segunda posição, o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Mercedes.