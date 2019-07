A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou, nesta sexta-feira, o tetracampeonato na prova de 25 quilômetros na maratona aquática do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Gwangju, na Coreia do Sul, com o tempo de 5h08min03s.

A medalha de prata ficou com a alemã Finnia Wunram, que fez o tempo de 5h08min11s, e o pódio foi completado pela francesa Lara Grangeon, com 5h08min21s.

A baiana, de 27 anos, já havia conquistado os títulos nos 25 km da maratona aquática nos mundiais de Xangai-2011, Kasan-2015 e Budapeste-2017. Em Gwangju, na última quarta, Ana Marcela também ficou no lugar mais alto do pódio, com o ouro nos 5 km.

Foi a 11ª medalha da brasileira na história dos mundiais. Agora Ana Marcela tem cinco ouros, duas pratas e quatro bronzes.