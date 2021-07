As brasileiras Ana Patricia e Rebecca sofreram neste sábado (data local) a segunda derrota no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, desta vez por 2 sets a 1, de virada, para as americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil, mas mesmo assim se classificaram para as oitavas de final.

Ana Patricia e Rebecca começaram bem e levaram a melhor na primeira parcial, mas as americanas reagiram na sequência da partida e buscaram a virada, o que lhes garantiu a invencibilidade na primeira fase da competição e o primeiro lugar do grupo D.