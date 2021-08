Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o Brasil não terá representantes nas semifinais da chave feminina dos vôlei de praia, depois que Ana Patrícia e Rebecca foram derrotadas pelas suíças Joana Heidrich e Anouk Verge-Depre nesta terça-feira (data local), em Tóquio.

Desde que o vôlei de praia estreou no programa olímpico, em Atlanta 1996, o país ficou sem medalha no feminino apenas em apenas uma ocasião, em Pequim 2008. Porém, na China, Talita e Renata atingiram as semis e terminaram em quarto lugar.