As brasileiras Ana Patricia e Rebecca foram derrotadas nesta quarta-feira pelas letãs Tina Graudina e Anastasija Kravcenoka por 2 sets a 1, com parciais de 21-15, 12-21 e 15-12, em jogo válido pela segunda rodada do grupo D do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Ana Patricia e Rebecca vinham de vitória sobre as quenianas Gaudencia Makokha e Brackcides Khadambi, mas não mantiveram o embalo. Ansiosa no começo da partida, a dupla do Brasil demorou a reagir na primeira parcial e foi derrotada.