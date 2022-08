O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, admitiu que o clube inicia uma difícil missão nesta quarta-feira, com a busca pelos títulos de seis competições na temporada, na Supercopa da Uefa, contra o Eintracht Frankfurt, em jogo que acontecerá no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia.

"É possível. Vamos lutar por todas, mas não tenho dúvidas que ganhar as seis é um objetivo muito mais complicado. Tentar, vamos tentar. Ganhar é muito complicado, embora o elenco seja muito bom", disse o veterano comandante, em entrevista coletiva.