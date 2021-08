O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta sexta-feira ter ficado "surpreso" com a saída de Lionel Messi do Barcelona e a posterior contratação pelo Paris Saint-Germain.

"Fiquei surpreso, é claro, porque Messi sempre foi a bandeira do Barcelona, desde garoto. Mas estou no futebol há 42 anos, e não me surpreende que um jogador possa trocar de camisa", afirmou o treinador em entrevista coletiva no Real Madrid.