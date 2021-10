27 out 2021

EFE Madri 27 out 2021

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelott. EFE/Arquivo

Em ótima fase no Real Madrid, Vinícius Júnior ganhou nesta terça-feira elogios do técnico da equipe, Carlo Ancelotti, mas o italiano também ressaltou aspectos nos quais o ex-jogador do Flamengo precisa evoluir para continuar a trajetória ascendente na carreira.

"Ele tem que aprender a ser eficaz em todos os momentos", declarou o treinador em entrevista coletiva.