Com as novas datas já anunciadas para os Jogos de Tóquio, que acontecerão de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, o britânico Andy Murray, atual bicampeão olímpico, terá então 34 anos e poderá ser o mais velho a tentar defender o título na história do tênis.

Nunca na história da modalidade um jogador defendeu a medalha de ouro na idade que Murray, que já demonstrou interesse em estar em Tóquio, terá em julho do ano que vem.