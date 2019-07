Anitta e o porto-riquenho Pedro Capó foram as atrações da cerimônia de encerramento da Copa América, que aconteceu neste domingo, instantes antes do início da final entre Brasil e Peru, que acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O ponto alto do espetáculo idealizado por Edson Erdmann, criador e diretor artístico de shows e eventos como o acendimento da Pira Olímpica na Candelária, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, foi os dois músicos cantando o tema do torneio.