Anitta e o cantor porto-riquenho Pedro Capó serão as atrações da cerimônia de encerramento da Copa América no próximo domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Fiquei muito honrada e feliz com o convite. Tenho certeza de que esse será mais um momento inesquecível na minha carreira. Será uma apresentação bem especial", disse Anitta em comunicado divulgado pelo Comitê Organizador.