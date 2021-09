O atacante espanhol Ansu Fati herdou nesta quarta-feira a camisa 10 do Barcelona, que deixou de ser do argentino Lionel Messi, após a despedida e transferência do astro para o Paris Saint-Germain.

O anúncio foi feito pelo clube catalão através dos perfis oficiais nas redes sociais. Em vídeo, o jovem nascido em Guiné-Bissau recebe uma camisa sem número, e após corte na edição, ela se transforma na 10 do Barça.