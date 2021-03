O atacante espanhol Ansu Fati, do Barcelona, foi apontado nesta terça-feira como vencedor do prêmio NxGn, de melhor jogador jovem do futebol mundial, em que o meia Reinier, ex-Flamengo, foi o único brasileiro no 'top-10'.

Segundo colocado na edição anterior do prêmio, promovido pelo site "Goal" e que é voltado para todos que nasceram a partir de 2002, o jovem de 18 anos, que nasceu em Guiné Bissau, disputou 33 jogos na temporada passada e marcou sete gols.