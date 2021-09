O jovem atacante espanhol Ansu Fati voltou a treinar nesta sexta-feira com os companheiros do Barcelona, no centro de treinamento do clube, um dia após os jogadores disponíveis para o técnico holandês Ronald Koeman terem recebido folga.

O novo camisa 10 'blaugrana' está em fase final de recuperação de grave lesão no joelho esquerdo e não e ainda não será relacionado para o próximo compromisso do Barça, marcado para esta segunda-feira, contra o Granada, no estádio Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.