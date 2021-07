O holandês Arjen Robben, de 37 anos, um dos carrascos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, anunciou nesta quinta-feira a aposentadoria do futebol, em decisão que classificou como "difícil, justa e realista".

O agora ex-jogador, no perfil que mantém no Twitter, explicou que voltou a treinar depois do fim da temporada passada, mas que sentiu dificuldades físicas e que não teve "a confiança que precisava".