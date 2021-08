O técnico da seleção do Uruguai, Óscar Tabárez, deu de ombros para o conflito que colocou de um lado clubes e ligas europeias e de outro a Fifa, a Conmebol e federações nacionais e convocou todos os principais jogadores do país para os jogos de setembro pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

A lista de Tabárez inclui o zagueiro Diego Godín, do Cagliari, e os atacantes Luis Suárez, do Atlético de Madrid, e Edinson Cavani, do Manchester United, clubes que vetaram a liberação de seus atletas para viagens para a América do Sul alegando risco de contágio pelo coronavírus.