Ídolo do Manchester City, do qual se despediu nesta segunda-feira, o meia David Silva foi anunciado como reforço da Real Sociedad, com a qual assinou contrato válido por duas temporadas.

Sexta colocada do último Campeonato Espanhol, o que lhe garantiu uma vaga na próxima Liga Europa, e classificado para a final da Copa do Rei 2019-2020, que ainda não foi disputada, a equipe basca tinha uma lacuna no meio-campo depois da saída do norueguês Martin Odegaard, que voltou para o Real Madrid, e a preencheu em grande estilo.