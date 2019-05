A ATP anunciou nesta sexta-feira que a Laver Cup, impulsionada pelo suíço Roger Federer e que nos últimos dois anos foi realizada como torneio de exibição, fará parte do circuito oficial.

"Agora que me aproximo do final da minha carreira, é fantástico saber que a Laver Cup fará parte do circuito ao qual dediquei 20 anos da minha vida. Essa união é um magnífico exemplo de como a família do tênis pode se unir para promover e fazer crescer este esporte que todos amamos", declarou o dono de 20 títulos de Grand Slams ao site da ATP.