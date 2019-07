Com portões fechados, o treino do Real Madrid contou com uma novidade nesta segunda-feira: o meia James Rodríguez, que voltou a participar das atividades do clube espanhol após dois anos, terminado o empréstimo ao Bayern de Munique, que não exerceu a opção de compra a pedido do próprio jogador.

"Casemiro, James e Militão iniciaram a pré-temporada. Os três realizaram o aquecimento com o grupo e depois fizeram uma corrida contínua e um trabalho específico com bola", informou o Real em comunicado.