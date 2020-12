O piloto francês Romain Grosjean, da Haas, visitou nesta quinta-feira o paddock do Grande Prêmio de Sakhir de Fórmula 1, o qual não poderá disputar porque ainda se recupera do acidente sofrido no mesmo circuito, no GP do Bahrein, no fim de semana passado.

Em vídeo divulgado em redes sociais pelos organizadores da competição, Grosjean aparece chegando às instalações do circuito com ambas as mãos enfaixadas e uma proteção na perna esquerda.