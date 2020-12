O português Carlos Queiroz deixou o cargo de técnico da Colômbia, após chegar a um acordo com a federação de futebol do país na noite desta terça-feira.

A permanência de Queiroz estava em xeque desde as duras derrotas por 3 a 0 para o Uruguai e 6 a 1 para o Equador, em novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

"A Federação Colombiana de Futebol (FCF) e o técnico Carlos Queiroz concordaram com a não continuidade do treinador à frente da seleção colombiana masculina principal", informou a entidade em comunicado.

"A FCF (Federação Colombiana de Futebol) teve orgulho de contar com ele por quase dois anos, durante os quais nos ofereceu toda sua capacidade de trabalho, conhecimento e experiência que havia adquirido internacionalmente. A contribuição que ele nos deixa servirá para continuar o desenvolvimento dos projetos que foram realizados com todas as equipes de nosso país", acrescenta a nota.

Queiroz, também ex-técnico de Irã, Portugal e Real Madrid, assumiu o comando da seleção colombiana em fevereiro do ano passado. Em 18 partidas, teve saldo de nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Com ele como treinador, a Colômbia chegou às quartas de final da Copa América de 2019, no Brasil, sendo eliminada nos pênaltis pelo Chile.