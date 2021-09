Feliz com o desempenho do britânico de mãe chilena Ben Brereton, o diretor esportivo da seleção de futebol do Chile, o espanhol Francis Cagigao, confirmou que a busca por jogadores de outros países para 'La Roja' continuará.

Brereton, do Blackburn, disputou a última Copa América pela seleção chilena e marcou um gol na campanha que levou a equipe às quartas de final, em que foi eliminada pelo anfitrião Brasil. Depois disso, ele voltou a ser chamado pelo técnico Martin Lasarte para os três jogos de setembro pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, mas não foi liberado por seu clube.