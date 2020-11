Em uma manifestação de ídolo para ídolo na Argentina, Lionel Messi desejou nesta quarta-feira uma pronta recuperação para Diego Maradona, que ontem passou por cirurgia na cabeça em Buenos Aires devido a um hematoma subdural.

"Diego, toda a força do mundo. Minha família e eu queremos vê-lo bem o mais rápido possível. Um abraço do coração", publicou Messi no Instagram, junto com uma foto de ambos em uma sessão de treinamento da seleção argentina dos tempos em que 'El Pibe' dirigia a bicampeã mundial.