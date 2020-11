O atacante Ansu Fati, do Barcelona, foi submetido nesta segunda-feira a uma cirurgia devido à ruptura no menisco do joelho esquerdo e desfalcará a equipe por quatro meses, segundo informou o departamento médico do clube catalão.

Fati foi operado por Ramon Cugat, traumatologista especialista neste tipo de lesão, após ter se machucado no sábado passado, durante a goleada de 5 a 2 sobre o Betis, pelo Campeonato Espanhol.