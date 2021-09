O presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez um apelo nesta segunda-feira para que clubes, federações nacionais e continentais e governos sejam solidários para proteger a saúde e às seleções de futebol, ao convidar para um diálogo sobre o calendário internacional.

O dirigente se manifestou por meio de uma mensagem no início da Assembleia Geral da Associação Europeia de Clubes (ECA) e pediu unidade do futebol para enfrentar os desafios gerados pela pandemia da covid-19, como a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.