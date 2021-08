O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, afirmou em entrevista coletiva que o argentino Lionel Messi, que não continuará no Barcelona, não está nos planos do clube inglês, que recentemente investiu pesado para contratar o meia Jack Grealish, do Aston Villa.

"Nós gastamos 40 milhões de libras com Jack Grealish. Pagamos 100 milhões, mas ganhamos 60 milhões no ano passado. Ele usará a camisa 10 porque nos convenceu e porque pensávamos que Messi ficaria no Barça. Agora, Messi não está nos nossos planos. Absolutamente, não está", declarou o treinador.