O técnico da seleção do Paraguai, o argentino Eduardo Berizzo, comandou nesta segunda-feira um treino pela primeira vez depois de ter cumprido uma quarentena de 14 dias, à qual foi submetido após ter chegado a Assunção proveniente do Chile.

Há um mês, a 'Albirroja' começou a se preparar para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no centro de treinamentos em Ypané, nos arredores de Assunção. Hoje, 12 jogadores estiveram sob a batuta de Berizzo, segundo a assessoria de imprensa da Associação Paraguaia de Futebol (AFP). As atividades do dia incluíram passes, movimentação tática e pressão sobre o adversário para recuperar a bola.