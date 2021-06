A derrota de 2 a 1 para o Brasil na quarta rodada da fase de grupos não abalou o elenco da Colômbia, que, na opinião do atacante Rafael Borré e do lateral-esquerdo Frank Fabra, continua esperançoso no título da Copa América, taça que só foi conquistada pelos colombianos uma vez, em 2001.

De acordo com o lateral do Boca Juniors, "poder chegar à final e poder ganhar a Copa América" são os novos objetivos do elenco treinado por Reinaldo Rueda, ex-técnico do Flamengo.