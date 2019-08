O atacante Lionel Messi, que devido a uma lesão muscular na perna direita desfalcou o Barcelona na derrota de 1 a 0 para o Athletic Bilbao, na primeira rodada do Campeonato Espanhol, voltou a treinar com o resto do elenco nesta quarta-feira.

O clube catalão divulgou uma foto de Messi nas redes sociais para anunciar que o craque foi reintegrado ao trabalho rotineiro com os demais companheiros.