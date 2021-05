O zagueiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, reconheceu que o time não teve boa atuação na derrota para o Manchester City por 2 a 0 nesta terça-feira, no Etihad Stadium, resultado que deixou a equipe francesa fora da final da Liga dos Campeões.

"Demos tudo de nós. Começamos bem, com uma pressão muito alta, mas não aproveitamos nosso momento. Eles fizeram o gol, mas no segundo tempo tivemos mais problemas, e o segundo gol nos matou. Temos que melhorar algumas coisas. No ano passado, chegamos à final, e neste ano às semifinais. Estamos próximos", analisou o defensor brasileiro após a eliminação.