A japonesa Naomi Osaka anunciou nesta quinta-feira o fim da parceria com o treinador Jermaine Jenkins, sete meses depois de contratá-lo e após a recente eliminação precoce nas oitavas de final do US Open.

A tenista, de 21 anos e com dupla nacionalidade haitiana e japonesa, fez o anúncio em mensagem divulgada pelo Twitter.