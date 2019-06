Um dia depois do empate de 2 a 2 com o Japão, a seleção do Uruguai começou a se preparar nesta sexta-feira, no centro de treinamento do Grêmio, em Porto Alegre, para o duelo decisivo contra o Chile na Copa América.

A maioria dos jogadores se exercitaram na academia. Apenas cinco titulares da partida de ontem foram ao gramado para correr durante alguns minutos: o zagueiro Diego Godín, o atacante Edinson Cavani e os meias Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro e Nahitan Nández, além do lateral-direito Giovanni González, que não foi titular, mas entrou no primeiro tempo no lugar do lesionado Diego Laxalt.