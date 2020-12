Santos e Grêmio, que empataram em 1 a 1, em um quente duelo disputado na semana passada, em Porto Alegre, se reencontrarão nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, para o capítulo final do embate por vaga nas semifinais da Taça Libertadores.

Mesmo atuando na casa do Tricolor, na Arena do Grêmio, o Peixe saiu na frente na partida de ida, graças a gol de Kaio Jorge, anotado aos 36 do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa complementar, Diego Souza deixou tudo igual, ao converter cobrança de pênalti.

Ao longo dos 90 minutos, especialmente, por causa das intervenções do VAR, inclusive no lance que definiu o placar final, houve muito tumulto entre as duas equipes. O meia chileno César Pinares, do Grêmio, chegou a ser expulso, mas o lance foi revisado, com o cartão sendo anulado.

Já nos acréscimos da etapa complementar, pouco antes do gol do Tricolor, o volante Diego Pituca acabou sendo mandado mais cedo para o chuveiro, por retardar o reinício da partida, após uma falta marcada pela arbitragem. Com isso, o jogador desfalca o Santos na volta.

Além disso, o time paulista não contará com o meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo e o polivalente Vinicius Balieiro, volante de origem, que vem atuando na lateral-direita, já que ambos estão isolados por causa de infecção pelo novo coronavírus.

Por outro lado, o atacante Arthur Gomes, que já deixou de testar positivo para o patógeno que provoca a Covid-19, está a disposição do técnico Cuca. O jogador, no entanto, deverá começar no banco de reservas.

Com relação ao jogo de ida, a única mudança deverá ser a referente a ausência de Pituca. Alison e Jean Mota disputam a posição aberta pela expulsão do camisa 21.

No Grêmio, o desfalque mais sentido é o do volante Maicon, que não foi relacionado para o jogo pelo técnico Renato Gaúcho. O comandante não explicou os motivos da decisão de deixar o experiente jogador fora do confronto decisivo.

O meia Jean Pyerre, por sua vez, voltará a ficar, pelo menos, no banco de reservas, depois de sentir problema muscular durante a série das oitavas de final da Libertadores, contra o Guaraní, do Paraguai.

Já na zaga, Kannemann, que também se recuperou recentemente de lesão, ainda é dúvida para começar jogando na Vila Belmiro. Caso o argentino fique de fora da escalação titular, David Braz começará jogando.

No jogo da Vila Belmiro, o vencedor avança, e caso aconteça novo empate em 1 a 1, haverá disputa de pênaltis. O Grêmio se classificará se empatar em dois ou mais gols, enquanto o Santos fica com a vaga nas semis com o 0 a 0.

Prováveis escalações:.

Santos: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (ou Jean Mota), Sandry e Jobson; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Cuca.

Gremio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann (ou David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia), auxiliado pelos compatriotas Wilmar Navarro e Dionisio Ruiz.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos. EFE

