O técnico da Venezuela, Rafael Dudamel, valorizou o empate sem gols com o Brasil desta terça-feira em Salvador, pela segunda rodada do grupo A da Copa América, e enalteceu a participação do VAR, que anulou dois gols dos donos da casa por impedimento.

"Que viva o VAR! Bem-vindo, VAR. Contra Peru e Brasil, nós nos vimos, digamos, beneficiados. Mas essa palavra pode dar a entender que ganhamos isso de presente, mas não foi assim", declarou em entrevista coletiva o treinador da 'Vinotinto', que na estreia também empatou em 0 a 0, mas com o Peru, depois que três gols do adversário foram invalidados.