Autora dos três gols do Brasil na vitória sobre a Jamaica neste domingo, em Grenoble, na estreia pelo grupo C da Copa do Mundo feminina, a atacante Cristiane vibrou bastante com o resultado, considerando-o uma volta por cima pessoal e da seleção como um todo.

A equipe dirigida por Oswaldo Alvarez, o Vadão, entrou em campo no Stade des Alpes com o peso de vir de nove derrotas seguidas. A centroavante, por sua vez, lutou contra as lesões para poder participar do Mundial.