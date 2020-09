Lionel Messi chega nesta segunda-feira ao centro de treinamentos do Barcelona para iniciar a pré-temporada. EFE/Alejandro Garcia

Lionel Messi chega nesta segunda-feira ao centro de treinamentos do Barcelona para iniciar a pré-temporada. EFE/Alejandro Garcia

Protagonista da maior novela do mercado de transferências europeu nas últimas semanas, Lionel Messi chegou nesta segunda-feira ao centro de treinamentos do Barcelona para iniciar a pré-temporada, três dias após anunciar a decisão de ficar no clube para cumprir o último ano de seu atual contrato.

Messi foi o primeiro jogador a se apresentar à tarde na Cidade Esportiva Joan Gamper, em Sant Joan Despí, nos arredores de Barcelona, cerca de uma hora antes do horário previsto para que o restante do elenco chegasse.