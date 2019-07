O técnico Zinedine Zidane voltou a comandar os treinos de pré-temporada do Real Madrid no Canadá nesta terça-feira, após quatro dias de ausência devido à morte do irmão Farid.

Zidane deixou a concentração da equipe, nas instalações do Montreal Impact, na sexta-feira passada para retornar à França. O irmão do treinador, que estava muito doente, morreu no sábado.